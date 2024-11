Germania. Alegătorii și opoziția mențin presiunea asupra lui Scholz pentru alegeri anticipate

15:40

Preşedintele AUR, George Simion, a declarat că nu ar exista o înţelegere între PSD şi AUR. Acesta a precizat că nu are nevoie de voturi de la Marcel Ciolacu pentru a intra în turul doi, ci are nevoie de votul românilor pentru a-l „bate” pe liderul PSD sau pe „celălalt pesedist”, Mircea Geoană. „Ce înţelegere […] Articolul George Simion: „Mai am puţin şi îl întrec pe Marcel Ciolacu în preferinţele românilor” apare prima dată în Money.ro.