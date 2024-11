Reacții aspre la microfon, după Poli Iași - Sepsi: „Echipă mică!”

16:50

Emil Săndoi, antrenorul lui Poli Iași, a fost nemulțumit de prestația jucătorilor lui cu Sepsi, scor 1-2, în etapa #16 din Superliga.Poli Iași a condus cu 1-0 în Copou, dar a fost întoarsă de Sepsi, care a avut lotul decimat de accidentări și a avut doar 7 rezerve.Emil Săndoi: „Am pedalat în gol”„Azi am pedalat în gol. Nu am fost atenți în apărare, am suferit la finalizare. Am condus, dar nu am știut să gestionăm apoi situația. ...