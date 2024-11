Jutta îl îmblânzește pe Jake Paul » Cine e fosta sportivă care îl susține pe influencerul care îl va înfrunta pe Mike Tyson

În așteptarea duelului dintre fostul pugilist Mike Tyson și Jake Paul, care va avea loc pe 16 noiembrie, în noaptea de vineri spre sâmbătă, în direct pe Netflix, influencerul care a cunoscut faima pe Youtube are, în continuare, sprijinul frumoasei sale iubite, Jutta Leerdam. Jutta Leerdam e vicecampioană olimpică la patinaj viteză, titlul câștigat la JO 2022 din Beijing și are în palmares și medalia de aur la Campionatul Mondial din același an. ...

