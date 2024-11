3 momente inedite la U Cluj - FCSB: chitară pe gazon, ultrasul Boc și un gest SUPERB al lui Șut

20:10

În așteptarea duelului dintre fostul pugilist Mike Tyson și Jake Paul, care va avea loc pe 16 noiembrie, în noaptea de vineri spre sâmbătă, în direct pe Netflix, influencerul care a cunoscut faima pe Youtube are, în continuare, sprijinul frumoasei sale iubite, Jutta Leerdam. Jutta Leerdam e vicecampioană olimpică la patinaj viteză, titlul câștigat la JO 2022 din Beijing și are în palmares și medalia de aur la Campionatul Mondial din același an. ...