Șocant! Un tânăr i-a devastat casa unchiului pentru a se răzbuna

Trandafirul este una dintre cele mai populare flori la nivel mondial. Potrivit oamenilor de stiinta, trandafirul a aparut pe pamant in urma cu 40 de milioane de ani, insa potrivit unor surse istorice prezenta sa a fost remarcata in urma cu 5 milenii. Trandafirii erau destul de obsinuiti in China si Sumer, dar si egiptenii antici ii indrageau.