Neli Lucescu, după 57 de ani de căsnicie cu Mircea Lucescu: „Când el era în cantonament, eu trebuia să fiu singură”

13:50

În contextul schimbărilor climatice globale, oamenii de știință reconsideră mecanismele de adaptare ale organismului uman la temperaturi extreme joase.La începutul acestui an, o furtună de zăpadă s-a abătut asupra zonei nord-estice a Americii de Nord, făcând ca în New York să ningă cel mai mult în ultimii doi ani.Evident, temperaturile au scăzut, iar majoritatea locuitorilor New York-ului s-au declarat deloc încântați de troienii care le-au acoperit orașul. ...