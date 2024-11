Senatul a adoptat un proiect de lege care prevede pedepse mai mari și cu executare pentru conducerea fără permis

16:00

Chris Martin, solistul trupei Coldplay, a întrerupt concertul din Sydney pentru a salva un băiat care risca să fie strivit de mulțimea de fani. @rubygxpim Chris tried to help the boy find a spot that wasn't crowded and offered him the best view possible #coldplay #coldplayconcert #coldplaysydney #coldplaymusicofthespheres #sydney ♬ original sound – RUBYG Chris […]