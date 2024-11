David Popovici a pus prima cărămidă la casa celor 11 copii pentru care și-a donat echipamentul de la Paris

15:50

Invitat, azi, la GSP Live, Gabriel Manu (42 de ani), fost antrenor principal la Metaloglobus și CS Tunari, a vorbit despre motivele pentru care de un an și jumătate stă pe bară, nu își găsește echipă: „Cineva m-a întrebat dacă am licența PCR. Eu am răspuns că am licența PRO, dar el se referea la «Pile-Cunoștințe-Relații»”. ...