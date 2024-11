4 fani sârbi au ajuns direct la secție înainte de România - Kosovo » Ce tricouri purtau ultrașii

17:10

Leonard Doroftei (54 de ani), fost campion mondial, a dezvăluit la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu” că a greșit atunci când n-a luat unele decizii pentru copiii lui. Alături de soția Monica, acesta are trei copii, pe Adrian, Alexandru și Vanessa.„Mi-am vândut casa pe nimic... Am lăsat tot în urmă și am plecat”. Așa sună decizie radicală pe care Leonard Doroftei a luat-o împreună cu familia atunci când a decis să plece în Canada. ...