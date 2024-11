Cât costă un hectar de teren agricol în funcție de zonă și ce înseamnă un preț mic

21:20

Digital Operational Resilience Act (DORA) reprezinta o serie de reglementari ale UE, ce trebuie aplicate , incepand cu 17 ianuarie 2025, in toate institutiile financiare europene, implicit si in cele din Romania. Digital Operational Resilience Act – seminar ASF Data fiind necesitatea implementarii urgente a DORA in sectorul financiar romanesc, Master Communications International, in Parteneriat […]