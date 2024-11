Meciul România-Kosovo. Marcel Ciolacu: Este total inacceptabil ceea ce face premierul din Kosovo, care amestecă politica cu sportul

16:45

Părinții copiilor abuzați la o grădiniță de stat din sectorul 1 al Capitalei fac dezvăluiri în exclusivitate la Realitatea PLUS. Aceștia spun că micuții lor au trăit o adevărată dramă cât timp s-au aflat în grija educatoarei. Bătuți, umiliți și supuși unor agresiuni verbale, cei mai mulți dintre copiii de 4 și 5 ani au ajuns la psiholog sau chiar la psihiatru după abuzuri. În tot acest timp, educatoarea, aflată sub control judiciar, a contestat măsura, iar părințiilor le e frică că femeia are șanse să scape nepedepsită din cauza soțului influent.