18:50

Richard Krajicek, câștigător la Wimbledon în 1996, a făcut o comparație între starurile din tenis din prezent și cele de acum trei decenii, declarând că Jannik Sinner, liderul mondial, nu are nicio slăbiciune în joc.Jannik Sinner (23 de ani, 1 ATP) are parte de un an 2024 excelent, din punct de vedere al rezultatelor sportive, iar în această perioadă arată invincibil. ...