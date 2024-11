Miron Mitrea: Noi trebuie să vedem duminică seara, după EXIT POLL-uri, cine a câștigat alegerile. Cum va influența rezultatul din 24 noiembrie votul din 1 decembrie

"Noi trebuie sa vedem duminica seara, in urma exit poll-ului, cine a castigat alegerile", a declarat, marti, intr-o interventie telefonica in emisiunea "Deschide lumea" de la Realitatea PLUS, analistul politic Miron Mitrea. Acesta a precizat ca exit-poll-urile sunt bune si a felicitat Realitatea PLUS pentru ca este prima televiziune care va prezenta rezultatele dupa incheierea votului, mentionand ca acestea "mai calmeaza lucrurile".

