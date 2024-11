Raul Rusescu: „Ianis Hagi trebuie să plece de la Rangers”

11:40

Entuziasmul este real: Kingdom Come Deliverance 2 este, în sfârșit, pe aproape! Este, probabil, cel mai captivant RPG medieval, iar aici găsești tot ce știm despre continuare.Nu doar lumea din Kingdom Come: Deliverance este imensă, ci și zvonurile despre mult-așteptata continuare. În sfârșit avem o dată de lansare, și nu este prea departe: 11 februarie 2025!În Kingdom Come, joci în rolul lui Henry, fiul unui fierar din Boemia secolului al XV-lea. ...