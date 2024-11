O stradă din Milano a detronat Fifth Avenue din New York în clasamentul celor mai scumpe străzi din lume

Via Monte Napoleone din Milano depășește Fifth Avenue din New York, după ce a fost desemnată cea mai scumpă stradă comercială din lume. ClasamentulPentru prima dată o locație europeană în clasamentul...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Antena3