Alegeri prezidențiale. Elevii merg normal la şcoală vineri chiar dacă s-au pus secţii de votare în anumite clase

14:45

Acte de vandalism cu autori necunoscuți în mai multe zone din Franța. Locuitori din Lyon şi Villeurbanne, precum şi din alte oraşe franceze, şi-au găsit maşinile vandalizate. Mai exact, pe ele a fost scris cu spray, în culorile drapelului ucrainean, un slogan misterios, în limba engleză: „Ukraine needs your car!”(Ucraina are nevoie de maşina ta - n.r.).