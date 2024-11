Șapte meciuri din etapa 14 din Liga 2 se dispută azi

10:40

Will Buxton, unul dintre cele mai cunoscute nume din jurul Formulei 1, a dialogat cu Gazeta Sporturilor înainte de Marele Premiu din Las Vegas.Marele Premiu de Formula 1 din Las Vegas are loc duminică, de la ora 08:00Fost analist pentru mai multe publicații de motorsport, printre care SkySport sau NBC Sport, Will Buxton lucrează acum pentru Liberty Media, compania care deține Formula 1, fiind prezent la fiecare cursă și având diferite emisiuni pentru F1 TV. ...