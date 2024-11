Ce destinații exotice preferă românii în sezonul rece. În ce lună s-au cumpărat cele mai multe bilete de avion

22:20

Preşedintele CJ Bihor, Ilie Bolojan, a declarat duminică, după încheierea votului la primul tur de scrutin al alegerilor prezidenţiale, că votul pe care l-au dat românii astăzi este sub potenţialul PNL şi există o răspundere pe care cei care conduc partidul, trebuie să şi-o asume. Noaptea este un sfetnic bun, am încredere în decizii corecte […] Articolul Ilie Bolojan preia frâiele PNL: Votul pe care l-au dat românii astăzi este sub potenţialul PNL apare prima dată în Money.ro.