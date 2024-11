Până în 2040, cantitatea de plastic care intră anual în mediul înconjurător aproape se va dubla față de 2022

07:40

Călin Georgescu este pe primul loc în rezultatele parțiale publicate de AEP. Georgescu are peste două milioane de voturi. Rezultate parțiale BEC: Georgescu are peste doua milioane de voturi Marcel Ciolacu și Elena Lasconi încă „se luptă" pentru locul al doilea. Liderii opoziției, precum Ludovic Orban sau primarul Nicușor Dan, au făcut apeluri către românii