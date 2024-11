REUTERS. Portretul lui Călin Georgescu. ”Un rezultat șocant”

11:30

Ce avere are Călin Georgescu, candidatul independent surpriză al alegerilor prezidențiale care și-a făcut campanie pe Tik-Tok sub deviza „Partidul meu este poporul român". Personaj cu declarații provocatoare și controversate, Călin Georgescu a devenit popular peste noapte, fiind surpriza primului tur al alegerilor prezidențiale. Georgescu (61 de ani) care a strâns 2,1 milioane de voturi,