Prognoza meteo pe două săptămâni: temperaturi nefirești pentru data din calendar. Cum va fi vremea până pe 9 decembrie

Iata horoscop saptamanal 25 noiembrie – 1 decembrie 2024. Saptamana incepe cu Mercur in Sagetator intrand in miscare retrograda. Desi fiecare retrograd al lui Mercur aduce si beneficii, faptul ca Mercur este in detriment in acest semn poate face sa para ca incepi saptamana cu stangul.