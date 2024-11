Florinel Coman, față în față cu Ronaldo » Cum s-a descurcat românul în meciul direct

17:50

Ayoub El Kaabi (31 de ani), atacantul lui Olympiakos, autorul unui hat-trick ieri, în triumful repurtat în Superliga Greciei (4-1 cu AEK Atena), e cea mai mare amenințare pentru campioana României.Internaționalul marocan are o medie de un gol marcat la 89 de minute jucate în grupa de Europa League. Per total în acest sezon, nord-africanul are nevoie de 92 de minute pentru a înscrie (14 reușite în 1.288 de minute disputate). ...