Dan Cărbunaru: Ce urmează după detonarea arhitecturii politice de la București?

de Dan Cărbunaru De 35 de ani, România caută ieșirea din ism. O ieșire dintr-un secol marcat de fascism și comunism. Părea, până ieri, că marșarierul istoriei noastre nu poate fi reactivat. Un volan cu o direcție sigură, manevrat predictibil, conform regulilor democratice, de piloți mau mult sau mai puțin pregătiți, în direcția Vest. Cum, […] The post Dan Cărbunaru: Ce urmează după detonarea arhitecturii politice de la București? first appeared on caleaeuropeana.ro.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de CaleaEuropeana