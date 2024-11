Radiografia votului în județul Iași: unde a câștigat Georgescu și unde, Lasconi? Contrast puternic urban-rural

03:10

„Se adună nori negri deasupra Amazon Development Center Iaşi? Sunt zvonuri care anunţă concedieri masive”. Cititorii constanți ai „Ziarului de Iași” își vor aminti probabil acest titlu de anul trecut, când publicația atrăgea atenția asupra temerilor angajaților celei mai mari companii private din Iași privitor la un val de concedieri. Titlul rămâne însă valabil și în acest an. Zilele trecute Amazon România a anunțat că se pregătește să închidă operațiunile AGI Data Services din România. „Am notificat deja angajații ale căror roluri ar putea fi afectate și ne angajăm să îi sprijinim pe parcursul tranziției”, a răspuns pentru „Ziarul de Iași” departamentul de comunicare al companiei, fără a preciza însă care e numărul exact al angajaților care vor fi disponibilizați și fără a răspunde la întrebarea explicită adresată de noi: din ce orașe provin acești angajați, având în vedere că Amazon are deschise birouri atât în Iași, cât și în Timiș sau București. Articolul Gigantul IT Amazon în fața unei noi provocări: Informații despre concedieri și restructurări apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.