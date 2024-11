Cutremurul prezidențialelor: Premieră în bătălia pentru Palatul Cotroceni: sociologia, bătută „măr” de TikTok 

06:50

Pe candidatul independent Călin Georgescu l-au ignorat total analiștii, sociologii și șefii campaniilor celorlalți candidați. Cu toate acestea, CV-ul candidatului arată că are „Pedigree-ul” necesar pentru a putea fi apreciat de un electorat disperat după mulți ani în care clasa politică a uitat să răspundă nevoilor și cerințelor votanților: are studii superioare serioase, o carieră profesională de succes și chiar activitate politică și diplomatică, la nivel înalt. În plus, are familie, are bani din salariul de lector universitar și nu are datorii, vorbește bine, știe mai multe limbi străine, înțelege economia, problemele sociale și pe cele de securitate națională, fiind și diplomat de carieră. Adică tot ce și-ar dori românii de la un președinte.