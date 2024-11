Călin Georgescu: În viitor, capacitatea de a achiziţiona hrana va depinde de identitatea digitală şi de punctajul creditului social

07:20

Calea Victoriei din Bucureşti urcă două poziţii, până pe locul 38, în clasamentul celor mai scumpe artere comerciale din lume, în contextul în care chiriile din Capitală au înregistrat în ultimul an a şaptea cea mai mare creştere dintre cele 138 de pieţe analizate la nivel global în cel mai recent raport „Main Streets Across the World", realizat de Cushman & Wakefield.