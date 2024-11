AOAR: România nu îşi poate permite să rămână captivă într-un cerc vicios al crizelor şi indeciziilor/ Să ne regrupăm şi să lucrăm împreună, fără a căuta soluţii facile sau mistice. Votantul modern nu mai e doar un beneficiar pasiv al măsurilor populiste

09:00

„Singur acasă”, unul dintre cele mai urmărite filme de Crăciun din România se poate vedea duminica aceasta, într-un format în premieră. Sub conceptul „Home Alone In Concert”, filmul va putea fi vizionat la Sala Palatului din Capitală, acompaniat live de partitura renumitului compozitor american John Williams, interpretată de Orchestra Naţională Radio, cu participarea Corului Academic Radio, sub bagheta dirijorului Stefan Geiger. În total 140 de artişti, dintre care 60 de membri ai Corului Academic Radio şi 80 de muzicieni ai Orchestrei Naţionalei Radio, vor urca pe scenă, anunţă organizatorii.