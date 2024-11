Datele sondajului INSCOP Research releva ca 13% dintre alegatorii din Bucuresti au votat cu Calin Georgescu

12:50

Inalti oficiali rusi considera protestele din Georgia, de dupa alegeri, drept „o incercare a Occidentului de a organiza o revolutie colorata”, relateaza Echo of the Caucaus. Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a anuntat o „incercare de revolutie colorata in Georgia” in cadrul partii publice a unei reuniuni a agentiilor de securitate si informatii din...