Bani europeni pentru copiii vulnerabili din sectoarele 1 și 5

Primăria Sectorului 1 anunță că a obținut 4 milioane de euro bani europeni pentru copiii vulnerabili. Și Primăria Sectorului 5 a obţinut circa două milioane euro cu același scop, prin intermediul proiectului „ChildHub5”. Și Două milioane de euro pentru „ChildHub5” La finalul lunii august, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Sector 5 […] The post Bani europeni pentru copiii vulnerabili din sectoarele 1 și 5 appeared first on Buletin de București.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Buletin de București