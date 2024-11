Geoană: Este interesantă metamorfoza lui Călin Georgescu

15:30

Absenţa controlului asupra reţelelor sociale şi inteligenţei artificiale oferă and #39; and #39;un megafon celor mai rele puseuri ale omenirii and #39; and #39;, a avertizat marţi secretarul general al ONU, Antonio Guterres, în timpul unei reuniuni consacrate and #39; and #39;dialogului civilizaţiilor and #39; and #39;, transmite France Presse.