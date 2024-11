Afacerile furnizorului de inputuri pentru agricultură Agrotex Satu Mare, preluat anul acesta de grupul elveţian Ameropa, au scăzut cu aproape 15,3% în 2023, ajungând la 646,7 mil. lei

16:15

Călin Georgescu, noul star apărut într-o seară în politica românească, ieşind pe locul 1 în primul tur al alegerilor prezidenţiale, are trecut în CV-ul lui participarea la Asociaţia Română a Clubului de la Roma, un Think Tank geopolitic care a făcut carieră înainte şi după '90 la nivel mondial. Mugur Isărescu, guvernatorul BNR, este membru al acestui Club, care are o filială şi la Bucureşti. În ultimele 48 de ore, în media românească - televiziuni - au apărut mai multe imagini cu Călin Georgesc...