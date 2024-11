Bugetul UE pentru anul viitor a fost majorat la aproape 200 de miliarde de euro în urma negocierii dintre Parlamentul European şi Consiliu

15:40

Internetics, proiect prezentat de The Institute, și-a desemnat câștigătorii în cadrul Galei de Premiere Internetics 2024, ieri, 25 noiembrie, la NORD Events Center by Globalworth. În cadrul evenimentului au fost oferite 42 de trofee, dintre care 11 trofee Gold și 28 Silver. De asemenea, au fost acordate trofeele Best Digital Campaign, Agency of the Year […]