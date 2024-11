Rădăcinile PSD-PD-Iliescu ale candidatului Călin Georgescu-analiză Snoop.ro

19:50

Compania rusă de stat Gazprom se aşteaptă ca după 31 decembrie să nu mai fie livrate gaze către Europa via Ucraina, în planificarea sa internă pentru anul viitor, au declarat pentru Reuters surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul, notează Agerpres. La finele acestui an, expiră un acord de tranzit semnat în urmă cu cinci […] Reuters: Gazprom admite că nu va mai exporta în 2025 gaze către Europa via Ucraina