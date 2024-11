Donald Trump promite un tarif comercial suplimentar de 10% pentru China şi tarife de 25% pentru Canada şi Mexic

18:00

Discuţiile din Occident despre înarmarea Ucrainei cu arme nucleare sunt 'absolut iresponsabile', a declarat marţi purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, ca răspuns la un articol publicat de The New York Times în care oficiali citaţi sub acoperirea anonimatului sugerează o astfel de posibilitate, relatează Reuters.