Proteste ale tinerilor în București, Timișoara, Sibiu, Brașov și Constanța: Uniți sub tricolor, nu sub dictator! (Video)

09:50

Dacă în Republica Moldova am urmărit cu sufletul la gură rezultatele alegerilor, știind că s-au cumpărat voturi la bucată, în România, șocul a venit fără o rețea ca cea a lui Ilan Șor, dar printr-un mijloc mult mai modern: TikTok. Aceste alegeri au dus la demisia șefilor de partide aflate la guvernare – Marcel Ciolacu … The post Fenomenul Georgescu. O oglindă a frustrărilor societății românești appeared first on spotmedia.ro.