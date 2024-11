Tasnadi Szilárd, UDMR: Îmi doresc să ducem în Parlament vocea rațiunii!

13:40

Cea de-a doua ediție a Wonder Events Fair, cel mai mare și mai complex târg de evenimente din România, și-a închis porțile după patru zile de evenimente. Între 21 și 24 noiembrie, la Wonderland Resort, cei peste 3.000 de vizitatori au putut participa la workshop-uri tematice susținute de nume mari din industria de evenimente, la […]