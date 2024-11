O boală a femeilor poate duce la deces prematur

12:00

Mihai Rotaru a anunțat că nu mai este acționarul majoritar de la Universitatea Craiova. Omul de afaceri a declarat că a vândut o parte din acțiuni, dar nu a menționat cui. El a precizat că are în continuare cele mai multe acțiuni, însă nu mai este majoritar. „Nu mai sunt majoritar! Sunt acționar normal. Sunt … The post Mihai Rotaru nu mai este acționarul majoritar de la Universitatea Craiova: Anunțul făcut appeared first on spotmedia.ro.