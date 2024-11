Internaţional danez Nicklas Bendtner atacat cu cuţitul la New York

00:00

NIO Inc. a raportat venituri sub asteptarile analistilor in trimestrul al treilea, fiind si sub intervalul prognozat de compania chineza. Pierderea neta a ramas la un nivel similar cu cel din trimestrul al doilea, in timp ce marja bruta s-a imbunatatit. Desi producatorii chinezi de vehicule electrice continua sa inregistreze cresteri, competitia acerba le afecteaza semnificativ profitabilitatea, p...