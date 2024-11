Sectorul 4 trăiește, deja, magia Sărbătorilor de Iarnă

Primul patinoar construit în Sectorul 4 din ultimii 70 de ani și-a redeschis porțile cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Evenimentul de inaugurare, găzduit de primarul Daniel Băluță, a atras circa 4.000 de vizitatori doar în prima zi. Daniel Băluță a făcut oficiile de gazdă și a transmis invitații tuturor celor pasionați de acest gen de […] The post Sectorul 4 trăiește, deja, magia Sărbătorilor de Iarnă first appeared on Ziarul National.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de National.ro