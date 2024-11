AEP: Situaţia veniturilor şi cheltuielilor competitorilor electorali; Călin Georgescu (independent) – contribuţii de zero lei şi cheltuieli de zero lei:

15:10

Fostul şef al SRI Eduard Hellvig anunţă că a a semnat astăzi adeziunea la Partidul Naţional Liberal. ”Simt […] The post Fostul şef al SRI Eduard Hellvig: Am semnat astăzi adeziunea la Partidul Naţional Liberal. Simt că este un moment complicat pentru întreaga democraţie românească şi că acum este nevoie ca liberalii să fie mai uniţi ca niciodată appeared first on Financial Intelligence.