Reducerile de Black Friday la GoDeal24 pentru key-urile de activare la Windows și Office în diferite configurații

GoDeal24 este un shop din China ce vinde key-uri de activare pentru Windows și Office de câțiva ani, iar feedback-ul este de-a dreptul excelent. Key-urile sunt livrate pe mail, la câteva secunde de când comanda este pusă pe site-ul GoDeal24. Au suport de tip 24 / 7 și plățile pot fi efectuate prin PayPal, pentru [...] The post Reducerile de Black Friday la GoDeal24 pentru key-urile de activare la Windows și Office în diferite configurații appeared first on Gadget.ro - Hi-Tech Lifestyle.

