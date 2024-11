Siguranța digitală pentru copii, promovată în parteneriatul dintre NTT DATA Romania și IPJ Sibiu

12:50

Elveția investește în România, în prezent, 220 de milioane de euro, în mai multe sectoare de activitate, cum ar fi energia, eficiența energetică și învățământul dual și este interesată să investească și în industria ospitalității, a declarat miercuri Massimo Baggi, ambasadorul Confederației Elvețiene în România, la prima ediție a conferinței "INVEST in Hospitality Properties in the CEE Region".