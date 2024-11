O nouă reacţie a clubului Rapid după ce fiul lui Adrian Păunescu i-a dat în judecată pe giuleşteni

14:40

Ovidiu Burcă este noul antrenor al lui FC Voluntari. Anunţul oficial a fost făcut de clubul ilfovean pe Instagram. Burcă revine astfel după o pauză de un an, după despărţirea de Dinamo venită în noiembrie 2023. Burcă a avut discuţii şi cu FC U Craiova 1948, dar negocierile cu Adrian Mititelu au picat.