Călin Georgescu, omul nostru din Habarna

Despre surprizele șocante, dar bine pregătite ( sau ,, Codul brunelor manivele erectorale ,, , postfață la post-dos ) [...] The post Călin Georgescu, omul nostru din Habarna appeared first on Cotidianul RO.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara