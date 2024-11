Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj celebrează 20 milioane de pasageri transportaţi de compania aeriană Wizz Air de la primele sale zboruri în anul 2007

Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj şi compania aeriană Wizz Air, au sărbătorit astăzi un nou record, respectiv 20… The post Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj celebrează 20 milioane de pasageri transportaţi de compania aeriană Wizz Air de la primele sale zboruri în anul 2007 appeared first on Transilvania Business - Sursa ta de informatii economice.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Transilvania Business