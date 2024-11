Votul dat miercuri noii Comisii Europene reflectă fragmentarea existentă în actualul Parlament European

11:30

Veniturile ING Bank Romania au ajuns la 2,83 miliarde de lei in primele noua luni din 2024, in crestere cu 13,5% fata de perioada similara a anului anterior, potrivit unui comunicat emis redactiei.Cresterea numarului de clienti si a volumului de credite au fost principalii factori care au contribuit la performanta financiara a bancii in primele noua luni din anul in care ING Bank Romania anive...