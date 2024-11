Cum vrea să salveze sistemul Ministerul Energiei. Stocare masivă, dar fără producție

16:00

Uniunea Europeană propune sancționarea mai multor firme chineze despre care susține că au ajutat companiile rusești să dezvolte drone de atac desfășurate împotriva Ucrainei. Dacă nu le-a mers jocul cu Putin, birocrații de la Bruxelles își închipuie că îl vor speria acum pe Xi Jinping. Se înșeală amarnic. Și doamna Ursula își arată fibra de […]