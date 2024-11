Ministrul de Interne: Salut decizia ambasadorilor din COREPER privind extinderea Schengen terestru cu România şi Bulgaria

14:00

Autoritatea Electorală Permanentă a prezentat, miercuri, veniturile şi cheltuielile electorale declarate până astăzi, de candidaţii la alegerile prezidenţiale, în total contribuţiile fiind de 119.483.500,00 lei şi cheltuieli de 104.756.015,92 lei. Călin Georgescu, clasat pe primul loc, la primul tur de scrutin, a declarat la AEP că a avut zero contribuţii, în campanie, şi zero cheltuieli,