Presshub: Un preot activist din Suceava face propaganda pentru filorusul Calin Georgescu

In ultimele decenii, Occidentul s-a concentrat pe calitatea echipamentelor militare in detrimentul stocurilor, dand prioritate echipamentelor de inalta tehnologie si specializate in detrimentul volumului, relateaza Business Insider. „Nu am stocat arme pentru acest tip de conflict de lunga durata, ceea ce, sincer, Rusia si China au facut”, a spus generalul-maior in retragere al armatei australiane...