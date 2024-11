Alege ce citești

18:00

Dolarul a crescut marți, în timp ce acțiunile europene au scăzut după ce președintele ales al SUA, Donald Trump, a promis taxe vamale pentru toate importurile din Canada și Mexic și taxe suplimentare pentru China. Piața europeană au fost condusă de declinul abrupt al acțiunilor producătorilor auto, potențialii pierzători ai oricăror tarife impuse de Trump […] The post Piețele de capital, în umbra lui Donald Trump first appeared on Ziarul National.